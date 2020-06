Dortumund disponível para `ceder` Thomas Meunier ao PSG na Liga dos Campeões

“Dissemos-lhe: se quiseres jogar a Liga dos Campeões, para nós está tudo bem”, revelou hoje na televisão, durante o programa Doppelpass, o responsável do clube que terminou a Liga alemã em segundo lugar, Hans-Joachim Watzke.



Watzke considerou que essa fase da ‘Champions’ “é sagrada”, e que se o lateral-direito, que assinou esta semana por quatro épocas com o Borussia, quiser jogar, o clube alemão tentará acertar os detalhes com o PSG.



“Poderá juntar-se a nós depois da Liga dos Campeões. Será complicado para a nossa preparação, mas se um jogador quiser algo assim, devemos permitir que aconteça”, justificou o dirigente.



O contrato de Meunier termina em 30 de junho e o clube ainda terá os quartos de final, e a possibilidade das meias-finais e final, caso se apure, na Liga dos Campeões, agendada entre 12 e 23 de agosto em Lisboa.



O formato foi redefinido face à pandemia da covid-19, com a competição a decorrer numa eliminação num jogo único, faltando, porém, ainda apurar quatro equipas da segunda mão dos oitavos, estando já nos ‘quartos’ o PSG, Atlético Madrid, Atalanta e Leipzig.



A equipa parisiense garantiu a passagem aos quartos de final ao eliminar, precisamente, o Borussia Dortmund, ao vencer em Paris por 2-0, depois de ter perdido na Alemanha, por 2-1.