Dragões de Jersey e Portuguese United unem comunidade

Numa ilha com 100 mil habitantes, uma de duas do Canal da Mancha sob dependência da coroa inglesa, estima-se que até 15 mil pessoas sejam portuguesas ou lusodescendentes, sobretudo do arquipélago da Madeira, mas também de outras regiões do país.

Terminado esse projeto, um novo surgiu das "cinzas", o Portuguese United, que este ano decidiu entrar na "Football Combination", o esquema de ligas da ilha, na terceira divisão nacional, ao lado dos Dragões de Jersey, uma filial do FC Porto que existe desde 2011 mas só agora chegou ao futebol de 11.

Além de participar no escalão masculino, o novo clube terá também uma equipa feminina e vai participar noutro tipo de torneios para "dar oportunidade de jogar regularmente" a quem não conseguir participar em treinos e jogos das equipas principais, numa medida intitulada "Portuguese United in the Community" (‘Portugueses Unidos na Comunidade”, em tradução livre).", explica Pita, que já nasceu na ilha, filho de pais madeirenses.





Com várias modalidades, do bilhar ao ‘five aside', um tipo de futebol em que as paredes são usadas, ao futsal e ao atletismo, chegando agora a uma "aventura" no futebol de 11, pela mão de dois lusodescendentes, Steve Pires e Richard Nelson.", conta Mário Carvalho à Lusa.