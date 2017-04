Drogba vai jogar na segunda divisão norte-americana

Mário Aleixo - RTP 13 Abr, 2017, 07:51 / atualizado em 13 Abr, 2017, 08:22 | Futebol Internacional

O antigo internacional costa-marfinense Didier Drogba assinou um contrato com os Phoenix Rising, com o objetivo de ajudar o clube da segunda divisão a subir à liga norte-americana de futebol (MLS).



A antiga estrela do Chelsea, de 39 anos, vai integrar o plantel do clube do Arizona antes de, eventualmente, assumir um cargo de dirigente.



"Tomei o meu tempo para decidir aquilo que queria fazer e estou muito entusiasmado com a ideia de evoluir com os Phoenix Rising. Estou convencido de que posso ajudá-los tanto na organização no campo, como fora dele", assumiu Drogba, em comunicado.



Os Phoenix militam atualmente na United Soccer League, a segunda divisão do futebol nos Estados Unidos. Embora não exista sistema de promoção e relegação, a equipa espera poder vir a integrar a MLS se conseguir crescer.