Duas assistências de Bernardo ajudam líder Man. City a ganhar

No Villa Park, em Birmingham, ainda os jogadores das duas equipas se estavam a colocar nas posições, quando Olie Watkins aproveitou a falha defensiva de John Stones para servir o médio McGinn, que bateu Ederson aos 20 segundos, naquele que foi o segundo golo mais rápido consentido pelos "citizens" na Premier League.



Com o português João Cancelo no banco de suplentes, mas com os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva de início, o extremo direito acabou por desbloquear a partida e colocar o emblema de Manchester na frente, ainda durante a primeira parte.



Num bom entendimento com o argelino Riyad Mahrez, Bernardo Silva serviu Phil Foden (22), que só teve de atirar para a baliza, depois cruzou de forma sublime para a cabeça de Rodri (40) confirmar a reviravolta.



Antes do tempo de descanso, aos 44 minutos, John Stones viu o cartão vermelho direto pela primeira vez na carreira em 182 jogos na competição, face a uma entrada imprudente, descortinada pelo videoárbitro (VAR).



Contudo, após o intervalo, o número de jogadores em campo iria ficar igual para os dois lados. Num espaço de três minutos, aos 54 e 57, o médio dos "villans" Matty Cash viu dois cartões amarelos e foi igualmente expulso pelo árbitro Peter Bankes.



O Manchester City lidera a Premier League com 77 pontos, contra os 66 do rival United, segundo classificado, 56 do Leicester (terceiro) e 55 do Chelsea e West Ham, quarto e quinto classificados, respetivamente. O Aston Villa segue em 11.º lugar, com 44.