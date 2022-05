EA Sports anuncia fim da parceria com a FIFA para videojogo de futebol

"Estamos agradecidos pelos nossos muitos anos de grande parceria com a FIFA. O futuro do futebol mundial é brilhante, e a base de fãs em todo o mundo nunca foi tão forte", notou o diretor-executivo da EA, Andrew Wilson.



Após quase três décadas a criar um videojogo de futebol com o nome da FIFA, a empresa introduzirá a partir de 2023 o "EA Sports FC", ao qual já se associaram várias instituições.



"Estamos no clube", escreveram, nas redes sociais, tanto Benfica como FC Porto, com vários outros clubes internacionais e a própria Liga inglesa a associarem-se também à nova nomenclatura.



A FIFA, que tem anunciado mudanças na sua estratégia digital, incluindo com o lançamento da plataforma de 'streaming' gratuita FIFA+, terá oportunidade de mudar a forma como se associa ao mundo dos videojogos e 'esports'.



A série FIFA está listada no Livro dos Recordes do Guinness como a mais lucrativa entre 'franchises' de videojogos de desporto, com mais de 325 milhões de cópias vendidas até 2021.



O videojogo replica no mundo virtual a simulação de um jogo de futebol em si, para além de numerosos outros aspetos, do treino e gestão de um clube a transferências e outras funcionalidades, 'offline' e 'online', tornando-se ainda um 'gigante' no mundo do jogo competitivo.