Éder estreia-se a marcar na Rússia

Lusa 24 Set, 2017, 18:42 | Futebol Internacional

O autor do golo que deu a Portugal o título Euro2016 entrou aos 77 para o conjunto moscovita, que teve Manuel Fernandes no ‘onze’, e aos 90+3 apontou o único tento do desafio.



O atleta de 29 anos, emprestado pelos franceses do Lille, estreou-se a 10 de setembro, mas nos dois jogos anteriores ainda não tinha feito qualquer golo.



Graças ao seu golo, o Lokomotiv de Moscovo conquistou três pontos que o fazem recuperar, à condição, o segundo lugar, a um ponto do líder Zenit, que tem um jogo a menos.