Éder Militão renova com o Real Madrid até 2028

”, referem os "merengues", prolongando um vínculo que terminava em 2024.O central tem estado afastado da equipa desde agosto, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, não sendo certo que volte a jogar esta temporada.Éder Militão chegou ao Real Madrid em 2019, com 21 anos, contratado por 50 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão, ao FC Porto, emblema que representou apenas na época de 2018/19.Em Portugal, o defesa não chegou a conquistar qualquer título, mas pelos "merengues" venceu uma Liga dos Campeões, o Mundial de clubes, uma Supertaça europeia, dois campeonatos de Espanha, uma Taça do Rei e três Supertaças espanholas.