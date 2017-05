Ederson de novo na seleção do Brasil

Lusa 19 Mai, 2017, 16:23 | Futebol Internacional

O guarda-redes Ederson, do Benfica, foi esta sexta-feira convocado para a seleção do Brasil para os jogos particulares com Argentina e Austrália, em junho, sendo o único dos futebolistas eleitos que alinha em Portugal.



Ederson voltou a ser chamado por Tite que entre os 24 convocados chamou o defesa Jemerson, treinado por Leonardo Jardim nos franceses do Mónaco, e o avançado Taison, orientado por Paulo Fonseca nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, ambos campeões nacionais.



Os desafios frente à Argentina e Austrália, respetivamente em 9 e 13 de junho, serão disputados em Melbourne.



O Brasil foi a primeira seleção a apurar-se para o Mundial2018 da Rússia, liderando folgadamente a zona sul-americana com 33 pontos em 14 jogos, mais nove pontos do que a Colômbia e 10 do que Uruguai e Chile, enquanto a Argentina está a 11, sem a qualificação garantida.