Edgar Ié não descarta hipótese de voltar ao Sporting

Mário Aleixo 04 Out, 2019, 12:13 Futebol Internacional

Edgar Ié está feliz no Feyenoord mas gostava de voltar ao Sporting | Youtube

O central, de 25 anos, defrontou a equipa do FC Porto, na quinta-feira, em jogo da Liga Europa que os holandeses venceram por 2-0.





No final da partida, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, o jogador confessou que esta vitória traz ânimo à sua atual equipa para lutar pela qualificação para a fase seguinte.









Edgar Ié explicou como foi possível chegar à vitória: “Estivemos organizados e soubemos aproveitar os momentos e as falhas deles (FC Porto) no jogo”.O antigo jogador dos “leões” não esqueceu os momentos passados em Alvalade e expressou um desejo: “Sigo o Sporting e tento acompanhar os jogos, Infelizmente não estão a sair muito bem”.Sobre o futuro revelou a vontade de um dia voltar ao Sporting e a propósito afirmou: “Não faço ideia o que me reserva o futuro, mas quem sabe?”.A concluir o futebolista disse que gostava de voltar a ter uma oportunidade para jogar na seleção onde já foi internacional nos escalões de sub-18, 19, 20 e 21.