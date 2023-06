Egito de Rui Vitória vence Guiné-Conacri na CAN

Em Marraquexe, a Guiné-Conacri, na condição de anfitriã, adiantou-se no marcador aos 27 minutos, pelo avançado do Estugarda Serhou Guirassyaos, contudo o médio Trezeguet, do Trabzonspor, empatou aos 42.



A reviravolta foi consumada aos 79 minutos, pelo avançado do Nantes Mostafa Mohamed.



Com este resultado, o Egito soma agora 12 pontos em cinco jornadas, mais três do que a Guiné-Conacri. Malawi e Etiópia, que se defrontam somente na terça-feira, têm três pontos cada.



Na última jornada, o Egito, agora em fase inspirada sob a batuta de Rui Vitória, com o pleno de três êxitos em jogos oficiais, recebe a Etiópia, em 4 de setembro, enquanto a Guiné-Conacri visita Malawi.



Prevista para este verão, altura das chuvas, que tornam caótica muita logística em vários países africanos, incluindo a Costa do Marfim, a CAN acabou por ser adiada para janeiro e fevereiro do próximo ano.