Eibar goleia Sevilha e aproxima-se dos lugares europeus

Lusa 03 Fev, 2018, 16:16 | Futebol Internacional

A formação basca começou, praticamente, a ganhar, com um tento de Kike no primeiro minuto, e embalou para um triunfo claro, selado com um 'bis' do chileno Fabián Orellana, aos 17 e 61, um golo de Ivan Ramis, aos 32, e outro de Anaitz Arbilla, aos 83.



Pelo meio, aos 21 minutos, o Sevilha ainda reduziu, por intermédio de Pablo Sarabia, na transformação de uma grande penalidade.



Na formação da casa, o central português Paulo Oliveira não atuou, devido a lesão, enquanto, nos forasteiros, também sem Daniel Carriço, o mexicano Miguel Layún, contratado ao FC Porto no mercado de inverno, foi titular, atuando os 90 minutos.



O Eibar passou a somar 32 pontos, ultrapassando, à condição, o Celta de Vigo, que tem 31, enquanto o Sevilha, quinto colocado, manteve-se com 33.