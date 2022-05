Eintracht Frankfurt ergue troféu da Liga Europa

As equipas encaixaram-se na perfeição no primeiro tempo. Apenas um ou dois lances de perigo para cada uma das formações.



Inicialmente, os germânicos tiveram maior iniciativa de jogo. Antes do intervalo, o Rangers esteve mais por cima.



No regresso, a festa foi mesmo escocesa. Foi golo, Eintracht Frankfurt 0 Rangers 1, num lance protagonizado por Joe Ayodele-Aribo e que terminou com a bola no fundo das redes.



O Eintracht viria a empatar 1-1, aos 69', por Rafael Borré, após um cruzamento para a área e onde surgiu o remate oportuno, entre dois defesas, a repor o equilíbrio no resultado.



Com o empate em Sevilha, no final dos 90, chegava a altura de se jogar o prolongamento.



E foram os jogadores de Frankfurt os primeiros a causar perigo na baliza escocesa, mas valeu um corte em esforço da equipa que alinha de azul.





Com temperaturas a rondar os 30 graus em Sevilha, os jogadores foram obrigados a esforços extra no relvado do Ramón Sánchez Pizjuán.





O tudo por tudo surgiu nos últimos minutos, mas já com índices físicos insuficientes. O Rangers quase marcou, mas o guarda-redes Kevin Trapp segurou brilhantemente o empate.





Nas decisões das grandes penalidades, melhor o Eintracht Frankfurt, que marcou por 5 vezes contra 4 do Rangers.





Os germânicos tinham até agora apenas vencido a Taça UEFA, em 1980, e com este triunfo garantiram também o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões.