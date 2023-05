Eintracht Frankfurt está na final da Taça da Alemanha

O internacional sub-21 português Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting ao Estugarda, abriu a contagem aos 19 minutos, mas, na segunda parte, os visitantes deram a volta ao marcador, por intermédio do defesa francês Evan Ndicka (51) e do japonês Daichi Kamada (55), que tem sido associado ao interesse do Benfica.Aos 77, o avançado francês Randal Kolo Muani marcou o 3-1 para o Eintracht, de penálti, e o melhor que o Estugarda conseguiu foi reduzir, aos 83, por Enzo Millot.O defesa luso Aurélio Buta, internacional sub-19, foi lançado pelo técnico austríaco Oliver Glasner ao intervalo, ajudando a formação de Frankfurt a atingir a final da Taça da Alemanha, em que vai defrontar o detentor do troféu, Leipzig, de André Silva, em 3 de junho.Esta é a nona vez que o Eintracht atinge a decisão da prova, sendo que ergueu o Taça germânica pela última vez em 2017/18.