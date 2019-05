Eintracht Frankfurt perde com Mainz e compromete acesso à Liga dos Campeões

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 20:42 | Futebol Internacional

Um ‘bis’ do nigeriano Anthony Ujah, aos 53 e 57 minutos, ajudou o Mainz a regressar aos triunfos, após duas partidas sem ganhar, enquanto o conjunto de Frankfurt voltou a desiludir, poucos dias depois de ter sido eliminado nas meias-finais da Liga Europa, pelo Chelsea, no desempate por grandes penalidades.



O avançado português Gonçalo Paciência começou a partida no banco de suplentes do Eintracht, sendo lançado aos 77 minutos para o lugar do sérvio Luka Jovic, jogador emprestados pelo Benfica.



De resto, desde que ganhou na receção ao Benfica, nos quartos de final da Liga Europa, por 2-0, o Eintracht Frankfurt não mais voltou a vencer qualquer partida, somando, desde então, quatro empates e duas derrotas em todas as competições.



O emblema de Frankfurt é agora sexto classificado da ‘Bundesliga’, com 54 pontos, menos um do que Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, sendo que este último ocupa o quarto lugar, o último de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.



Na 34.ª e derradeira ronda, o Eintracht visita o líder Bayern de Munique, que se mantém na luta pelo título com o Borussia Dortmund, somando mais dois pontos.