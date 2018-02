Eintracht Frankfurt perde em Augsburgo e desperdiça subida ao segundo lugar

Lusa 04 Fev, 2018, 20:10 | Futebol Internacional

A vitória do Augsburgo supreende pelos números, face a um Eintracht Frankfurt que está a fazer uma boa carreira na Bundesliga, em particular pelos bons resultados fora de casa, mas não foi capaz de reagir ao golo do médio sul-coreano Ja Cheol Koo, logo aos 19 minutos.



O Augsburgo manteve a vantagem mínima até ao minuto 76, altura em que o avançado austríaco Michael Gregoritsch marcou o segundo golo da sua equipa e liquidou praticamente as hipóteses do Eintracht Frankfurt chegar ao empate.



Pelo contrário, seria ainda o Augsburgo a chegar ao terceiro golo, aos 89 minutos, pelo médio Marco Ritcher.



Com esta derrota, o Eintracht Frankfurt, cuja vitória o faria subir ao segundo posto, manteve o sexto lugar, com 33 pontos, lugar esse que dá acesso à Liga Europa.



No outro jogo de hoje da 21ª jornada da liga alemã, o Hamburgo empatou em casa com o Hannover a um golo, mas só o conseguiu perto do final da partida, aos 86 minutos, pelo avançado sérvio Filip Kostic.



O Hannover esteve em vantagem desde o minuto 37, quando o médio norueguês abriu o marcador e colocou a sua equipa em vantagem.



Este empate deixou o Hannover em 10º lugar, com 28 pontos, e o Hamburgo em 17º, penúltimo, com 17 pontos.



A Liga alemã é liderada pelo Bayern Munique com 53 pontos, mais 18 pontos do que os segundo e terceiros classificados, Bayer Leverkusen e Leipzig, respetivamente.