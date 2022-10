Eintracht vence e recupera quarto lugar na Bundesliga

O médio dinamarquês Jesper Lindstrom foi o principal protagonista da partida ao adiantar no marcador o Eintracht logo aos seis minutos e ao repetir o feito em cima do intervalo, aos 45, marcando o terceiro golo, depois do seu colega Junior Dina Ebimbe, médio francês, ter colocado a equipa a vencer por 2-0, a partir dos 29.



Na segunda parte, o Borussia Mönchengladbach ainda esboçou uma reação, mas não foi além do golo de honra, aos 72 minutos, pelo avançado francês Marcus Thuram.



O Eintracht Frankfurt integra, juntamente com o Sporting, os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha, o grupo D da Liga dos Campeões.



Horas antes, os candidatos ao título Bayern Munique e Borussia Dortmund venceram o Hoffenheim e o Estugarda, enquanto o Leipzig evitou a derrota em Augsburgo, com golos aos 89 e 90 minutos.



O campeão germânico resolveu o jogo em Hoffenheim ainda na primeira parte, com golos do médio Jamal Musiala (18 minutos) e do avançado camaronês Eric Choupo-Moting (38), enquanto o Borussia Dortmund ‘atropelou’ o Estugarda, chegando ao intervalo já a vencer por 3-0.



Logo aos dois minutos, o internacional inglês Jude Bellingham abriu o marcador, aos 13 minutos foi a vez do central Niklas Süle aumentar para 2-0, e aos 44 coube ao médio norte-americano Giovanni Reyna ‘assinar’ o terceiro golo.



Na segunda parte, com o jogo resolvido, o Dortmund fez mais dois golos, com o internacional português Raphaël Guerreiro, que seria substituído ao minuto 80 pelo avançado Marius Wolf, a assistir para o quinto golo, de Youssufa Moukoko, aos 72.



De referir que o internacional português Tiago Tomás foi titular no Estugarda, mas seria substituído aos 62 minutos pelo avançado colombiano Juan José Perea.



De destacar também o empate caseiro a dois golos do Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, na receção ao Wolfsburgo, somando assim mais um resultado negativo que o coloca num surpreendente 14º lugar da Bundesliga, com apenas nove pontos.



O Leipzig, onde joga o internacional português André Silva, também está a fazer uma época muito abaixo das expectativas e voltou a ‘tropeçar’, desta vez em Augsburgo, onde empatou a três golos, mas esteve a perder até muito perto do fim, por 3-1, e conseguiu no espaço de um minuto fazer o 3-3, com golos do francês Christopher N’Kunku e do avançado espanhol Hugo Nóvoa Ramos, aos 89 e 90.



André Silva foi titular, jogou os 90 minutos, viu um cartão amarelo aos 21 e iniciou a recuperação do Leipzig, aos 73 minutos, na sequência de um passe do médio húngaro Dominik Szoboszlai.



O golo do português, que permitiu aos visitantes fazerem o 3-1, chegou quando o Augsburgo já estava reduzido a 10 unidades, após a expulsão de Iago, por acumulação de amarelos, sete minutos antes.



Finalmente, o Friburgo, que esteve a jogar em superioridade numérica desde o minuto 14 por expulsão do central austríaco do Werder Bremen Marco Friedl, venceu por 2-0 e segurou o terceiro lugar.



A Bundesliga é liderada pelo Union Berlim, adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa, que se desloca no domingo ao terreno do Bochum, com 23 pontos, seguido do Bayern, com 22, do Friburgo, com 21, do Eintracht Frankfurt, com 20, e do Borussia Dortmund, com 19.



De realçar o nono lugar do Leipzig, com 16 pontos e o 14.º do Bayer Leverkusen, com nove, duas equipas que lutam habitualmente pelos lugares cimeiros da Bundesliga.