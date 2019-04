Eintracht vence na Alemanha com golo nos descontos

Lusa Comentários 06 Abr, 2019, 17:04 | Futebol Internacional

O avançado sérvio Jovic (emprestado pelo Benfica), aos 90+9 minutos, de grande penalidade, deu a vitória à formação de Frankfurt, que manteve assim a quarta posição da Bundesliga, num encontro em que contou com o português Gonçalo Paciência a partir do arranque da segunda parte.



Antes, o croata Rebic colocou os forasteiros na frente, aos 13 minutos, mas Serdar, aos 21 refez a igualdade. O médio germânico acabou expulso já nos descontos (90+4).



O Schalke 04, equipa habituada aos lugares cimeiros, continua esta temporada a ‘tremer’ no campeonato, ocupando o 14.º posto, cinco pontos acima da zona de despromoção.



O Eintracht Frankfurt visita o Benfica na próxima quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



Mesmo com este triunfo, o Eintracht manteve-se a três pontos do Leipzig, terceiro classificado, que foi vencer ao campo do Bayer Leverkusen, por 4-2, num jogo em que deu a volta ao marcador.



Bruma foi suplente não utilizado no Leipzig, que chegou ao intervalo em desvantagem, com Havertz a bisar para o Bayer e o austríaco Sabitzer a fazer o golo dos forasteiros.



Na segunda parte, Timo Werner, o sueco Forsberg e o brasileiro Cunha protagonizaram o triunfo do Leipzig, que ficou provisoriamente a seis pontos do Bayern Munique, segundo classificado, e a nove do Borussia Dortmund, que lidera.



Destaque ainda para Matheus Pereira, jogador emprestado pelo Sporting ao Nuremberga, que pela segunda ronda seguida marcou, desta no empate (1-1) no terreno do Estugarda, num duelo entre equipas que lutam pela manutenção.