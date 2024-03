El-Khaleej de Pedro Emanuel e Al Shabab de Vítor Pereira empatam na Liga Saudita

Com defesa Pedro Rebocho, o médio ofensivo Fábio Martins e o avançado Ivo Rodrigues no 'onze', o El Khaleej averbou o segundo empate consecutivo, depois de outras tantas derrotas, pelo que a ausência de triunfos há quatro partidas deixa a equipa em 12.º, com 24 pontos.



Com mais um ponto, 25, o Al Shabab, que vinha de derrota caseira 2-3 com o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, é 11.º.



O Al Hilal de Jorge Jesus e Ruben Neves comanda, com 62 pontos, mais nove do que o Al Nassr, que, na quinta-feira, cedeu empate caseiro ante o lanterna-vermelha, o Al-Hazem, por 4-4.