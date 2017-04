Emílio Peixe revela terça-feira os convocados de Portugal para Mundial sub-20

Lusa 29 Abr, 2017, 07:26 | Futebol Internacional

A lista de 21 jogadores será anunciada numa conferência de imprensa marcada para as 12:30, na Cidade do Futebol.

O Campeonato do Mundo de sub-20, marcado para a Coreia do Sul, disputa-se de 20 de maio e 11 de junho, sendo que a seleção lusa está inserida no Grupo C, juntamente com Costa Rica, Zâmbia e Irão.

O primeiro jogo da formação lusa, campeã do mundo em Riade1989 e Lisboa1991, será com a formação africana, a 21 de maio, em Seogwipo, defrontando depois a Costa Rica, a 24, em Jeju, antes de fechar a fase de grupos com o Irão a 27, em Incheon.

A equipa das `quinas` conseguirá o apuramento direto para os oitavos de final se ficar num dos dois primeiros lugares da `poule`, podendo ainda apurar-se se for um dos quatro melhores terceiros, entre os seis agrupamentos.

Portugal participa pela oitava vez, e quarta vez consecutiva, no Mundial de sub-20, depois de ter perdido a final para o Brasil em 2011, na Colômbia, chegado aos oitavos de final em 2013, na Turquia, e aos `quartos` em 2015, na Nova Zelândia.

