A formação da casa foi sempre mais ofensiva, mas só no decorrer da segunda parte, e após a expulsão de Abdulla Hamad (EAU), aos 65 minutos, é que transformou a superioridade em vantagem no marcador, graças ao golo de Otabek Shukurov (76 minutos), da marca de grande penalidade.



Com a vitória obtida no Milliy Stadium, em Tashkent, o Uzbequistão lidera o Grupo A, com 10 pontos em quatro jogos, enquanto a seleção liderada por Paulo Bento segue em quarto com apenas quatro pontos.