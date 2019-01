Emirados Árabes Unidos sofrem para assegurar `quartos` da Taça Asiática

Lusa Comentários 21 Jan, 2019, 20:10 / atualizado em 21 Jan, 2019, 20:12 | Futebol Internacional

Em Abu Dhabi, a seleção anfitriã adiantou-se por intermédio de Khamis Esmaeel, aos 14 minutos, mas Mirlan Murzaev igualou as contas, aos 26, antes de Ali Ahmed Mabkhout recolocar os Emirados Árabes Unidos na frente, aos 64.



Contudo, em tempo de compensação, o recém entrado Tursunali Rustamov repôs o empate para o Quirguistão, aos 90+1 minutos, e levou o encontro para prolongamento, durante o qual os anfitriões alcançaram o triunfo, numa grande penalidade convertida por Ahmed Khalil, aos 102.



Já a Austrália, detentora do título, apurou-se para os quartos de final, ao eliminar o Uzbequistão nas grandes penalidades por 4-2, depois de 0-0 no final do prolongamento.



Apesar de ser a detentora do título e de ter sido claramente dominadora ao longo do encontro, a seleção australiana não conseguiu ultrapassar a defesa contrária, tendo os uzbeques caído apenas nos penáltis, falhando dois, enquanto os australianos acertaram quatro e falharam apenas um.



No outro encontro já disputado hoje, um golo de Takehiro Tomiyasu, aos 20 minutos, foi o suficiente para garantir a vitória do Japão sobre a Arábia Saudita por 1-0.



Os oitavos de final completam-se na terça-feira, com os jogos entre a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, e o Bahrain, e entre o Qatar e o Iraque.



Nos quartos de final, o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, vai jogar com a China, na quinta-feira, no mesmo dia em que Vietname e Japão se defrontam. Já os Emirados Árabes Unidos terão pela frente a Austrália, na sexta-feira.