Emirados, de Paulo Bento, estreia-se com triunfo na Taça Asiática

Em Doha, Sultan Adil deu vantagem aos Emirados Árabes Unidos, aos 34 minutos, na marcação de uma grande penalidade.



Kwan Chan (49) ainda empatou para Hong Kong, mas Zayed Al Zaabi (52) e Yahya Al Ghassani (90+5) deram o triunfo à equipa comandada por Paulo Bento.



Os Emirados Árabes Unidos lideram o Grupo C, com três pontos, com Hong Kong a zero, tal como Irão, do portista Mehdi Taremi, e Palestina, que se defrontam ainda hoje.



Com Hidemasa Morita, do Sporting, a titular, o Japão, recordista de títulos e finalista vencido na última edição, venceu o Vietname, por 4-2, na primeira jornada do Grupo C.



Takumi Minamino (11 minutos) colocou os nipónicos em vantagem, mas Dinh Bac Nguyen (16) e Pham Tuan Hai (33) conseguiram a reviravolta para os vietnamitas.



Novamente Minamino (45) e Keito Nakamura (45+4) voltaram a colocar o Japão em vantagem ainda antes do intervalo, com Ayase Ueda a confirmar o triunfo, aos 85.



O Japão lidera o Grupo C, com três pontos, mais três do que Vietname, e do que Indonésia e Iraque, que ainda não jogaram.