Empate no dérbi e Madrid pode isolar Real Sociedad no topo

Com João Félix a titular, sendo novamente substituído, desta vez aos 70 minutos, o grande momento de um jogo em que as equipas pouco arriscaram para conquistar os três pontos foi protagonizado por Oblak, que ‘voou’ para negar o golo a cabeceamento de Benzema, aos 75 minutos.



Com este nulo, os ‘merengues’ isolaram-se, provisoriamente, no primeiro lugar, com 15 pontos, mais um do que os ‘colchoneros’ e o surpreendente Granada, que voltou a vencer, e dois do que o FC Barcelona e a Real Sociedad, que só joga domingo, e fica sozinha na frente se ganhar em Sevilha.



O Granada, do guarda-redes Rui Silva e do defesa Domingos Duarte, continua o seu percurso sensação, com triunfo por 1-0 sobre o Leganés, lanterna-vermelha, com remate fora da área, sem guarda-redes na baliza, de Antonio Puertas, aos 28.



Mesmo desfalcado de Messi, entre outros, o FC Barcelona conseguiu o primeiro triunfo fora, por 2-0 em Getafe, com golos do avançado uruguaio Luiz Suárez, aos 41, e do lateral esquerdo Junior Firpo, aos 49.



Gonçalo Guedes e Thierry Correia foram suplentes no êxito do Valência, por 1-0, no País Basco frente ao Athletic Bilbau, que assim perdeu o comboio dos primeiros lugares e caiu para sexto, com 12 pontos.