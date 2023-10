Enrico Maassen deixa comando técnico do Augsburgo

Maassen, de 39 anos, deixa a equipa no 15.º lugar e já eliminada da Taça da Alemanha por uma formação da terceira divisão, o Unterhacing, somando uma vitória, dois empates e quatro derrotas em sete jornadas da Bundesliga.O alemão é o primeiro treinador despedido na atual temporada da Bundesliga, depois de chegar ao clube no verão de 2022, para assegurar a manutenção da equipa no regresso ao principal escalão, com o 15.º lugar.No sábado, na sétima ronda do principal campeonato alemão, o Augsburgo perdeu em casa com o Darmstadt por 2-1.