Equatoriano Gonzalo Plata assina por cinco épocas com o Al Sadd

O futebolista equatoriano Gonzalo Plata, que já alinhou ao serviço do Sporting, trocou os espanhóis do Valladolid pelo Al Sadd, do Qatar, confirmaram hoje os dois clubes, com o extremo a assinar um contrato de cinco épocas.

“O equatoriano Gonzalo Plata assinou por cinco temporadas, que começam já em 2023/24”, refere o Al Sadd, treinado pelo português Bruno Pinheiro, em comunicado divulgado nas redes sociais.



O Valladolid também confirmou o acordo, referindo que o internacional equatoriano, de 22 anos, deixa o clube depois de 67 jogos disputados em duas épocas, com um total de sete golos e 10 assistências.



Plata, que fez a formação no Independiente José Terán e no Independiente del Valle, equipa em que chegou à formação principal, transferiu-se para o Sporting em 2018/19 e permaneceu no clube até 2021/22, época em que foi emprestado ao Valladolid.



O extremo acabou por ser adquirido pelos espanhóis, que foram despromovidos à segunda liga, seguindo agora para o Qatar, tendo no novo clube a companhia de Uribe, internacional colombiano ex-FC Porto.



Os clubes não revelaram os valores do negócio, mas os ‘leões’ vão ter direito a uma parte da verba, pois garantiram uma percentagem de uma futura venda do jogador.