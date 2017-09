Equipa de André Villas-Boas vence e reforça segundo posto na China

09 Set, 2017, 17:40 | Futebol Internacional

A equipa de Villas-Boas ganhou com golos de Wu Lei (11 minutos), Yu Hai (15) e do braisleiro Elkeson (80), este com assistência do compatriota Hulk, antigo jogador do FC Porto. Pan Ximing marcou para os visitantes (67).



A seis jornadas do final, o campeonato continua a ser liderado pelo Guangzhou Evergrande, treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, com 56 pontos, mais oito do que o Shanghai SIPG, que beneficiou do empate do Shangdong Luneng, terceiro classificado, com 40, mas com menos um jogo disputado.