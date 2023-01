Equipa de arbitragem feminina dirige o Nápoles-Cremonese

Maria Caputi, que também já dirigiu esta época um jogo da Taça de Itália, estará desta vez acompanhada pelas árbitras assistentes Tiziani Trasciatti e Francesca Di Monte no jogo entre o Nápoles e a Cremonese, nos oitavos de final da prova.



Será o primeiro trio de arbitragem exclusivamente composto por mulheres no escalão principal, depois deste mesmo grupo também ter feito essa estreia na Serie B italiana, então em jogo entre o Frosinone e o Ternana, disputado em dezembro do ano passado.



É ainda expectável que Gianluca Rocchi, o responsável pela nomeação dos árbitros em Itália, venha, num futuro próximo, a atribuir a este trio de mulheres a arbitragem de um jogo da Serie A.



Em outubro, Maria Caputi, de 32 anos, tornou-se a primeira mulher a arbitrar ao mais alto nível no "calcio", juntando-se à alemã Bibiana Steinhaus e à francesa Stephanie Frappart no pequeno grupo de mulheres que chegaram ao mais alto escalão em campeonatos masculinos.