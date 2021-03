Equipa de Jaime Pacheco perde na Tunísia para a Liga dos Campeões africana

O costa-marfinense William Togui, aos 26, adiantou os tunisinos no marcador, contudo Ahmed Aboel Fettoh empatou para os egípcios, aos 39.



Ben Romdhane, aos 45 minutos, de penálti, e aos 53, bisou e garantiu o triunfo, num jogo em que Fettoh deixou os forasteiros reduzidos a 10 jogadores, ao ser expulso aos 57, por acumulação de cartões amarelos.



O Espérance Tunis lidera com sete pontos, em três jogos, enquanto o Zamalek é terceiro, com dois, os argelinos do MC Alger são segundos, com cinco, depois de baterem fora o Teungueth, do Senegal, por 1-0, lanterna-vermelha, com somente um ponto.



No grupo C, os angolanos do Pedro de Luanda perderam por 2-0 na África do Sul, frente aos Kaiser Chiefs, e somam por derrotas os três desafios disputados.