Equipa de Jorge Jesus vence na Liga turca com um "póquer" de Enner Valência

A formação visitante até foi a primeira a marcar, por intermédio do senegalês Mamadou Fall, aos 24 minutos, mas o Fenerbahçe deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com dois golos de Enner Valência, aos 37, de grande penalidade, e 39.



O avançado equatoriano repetiu a ‘dose’ na segunda parte, aos 52 e 70 minutos, reforçando de forma significativa a liderança dos melhores marcadores da prova, com 19 remates certeiros, antes de o belga Michy Batshuayi fechar a contagem, aos 90+2.



A equipa orientada por Jorge Jesus recolocou em quatro pontos o atraso para o líder Galatasaray, que no sábado tinha goleado por 4-0 na visita ao Giresunspor, e, igualmente, em quatro pontos de vantagem sobre o Basaksehir, terceiro classificado, vencedor por 2-0 do embate com o Konyaspor.