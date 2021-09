Equipa de Leonardo Jardim empata e perde a liderança na Arábia Saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, recuperou hoje de duas desvantagens no terreno do Al Shabab, mas o empate 2-2 custou-lhe a perda da liderança isolada do campeonato da Arábia Saudita, à sexta jornada.