Equipa de Paulo Sérgio eliminada na Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al-Taawon, equipa detentora do título e treinada pelo português Paulo Sérgio, foi hoje eliminada nos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, ao perder por 1-0 no terreno do Abha.