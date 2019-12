Equipa de Rui Vitória nos "quartos" da Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, qualificou-se para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, ao vencer por 4-2 no estádio do Damac, onde esteve a perder por 2-0.