Equipa de Sá Pinto sofre mais uma derrota no campeonato turco

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, perdeu hoje por 1-0 no estádio do Trabzonspor, em jogo da 25.ª jornada do campeonato turco de futebol, e ficou mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.