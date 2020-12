Equipa de Vítor Pereira perde mas garante `oitavos` na `Champions` da Ásia

A equipa de Vítor Pereira entrou para o jogo com os australianos com a presença nos ‘oitavos’ garantida, depois de ter beneficiado da derrota, por 4-1, do Jeonbuk treinado por José Morais, frente aos nipónicos do Yokohama Marinos.



Com apenas uma jornada por disputar, o Shanghai SIPG, que na última ronda defronta o Jeonbuk, segue na segunda posição do grupo, com nove pontos, menos três do que o Yokohama Marinos, que lidera, e tem também já assegurada presença na fase a eliminar na ‘Champions’ asiática.



O Jeonbuk e o Sydney ocupam as terceira e quarta posições, respetivamente, ambos com quatro pontos.



Os jogos decorreram em Doha, cidade do Qatar que serve de 'bolha', devido à pandemia da covid-19, para a conclusão da fase de grupos da ‘Champions’ asiática.