Equipa feminina de Portugal quer dignificar a camisola no Euro2017

Lusa 26 Jun, 2017, 19:52 | Futebol Internacional

"Vamos dar o melhor, como fizemos no apuramento. Depois lá [Holanda] esperemos que os resultados sejam bons. Nós vamos trabalhar esta semana para dignificar a camisola e fazer bons resultados. Se vamos surpreender ou não, espero que sim, é um objetivo. Temos que dar sempre o melhor a cada jogo", começou por dizer Jamila Martins, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



No primeiro dia do estágio de preparação para a fase final do campeonato, a atleta do Futebol Benfica frisou que "não foi por acaso" que Portugal conseguiu marcar presença pela primeira vez na prova e disse que a equipa das 'quinas' "vai representar bem" o país.



Sendo uma das futebolistas mais velhas da seleção liderada por Francisco Neto, Jamila Martins deixou um recado às atletas mais novas: "O mais importante é trabalhar todos os treinos como se fosse o último, chegar ao jogo e as onze jogadoras que entrarem lá para dentro [campo] têm que dar tudo. Tem que ter confiança que vão conseguir e que vão lutar até não poder mais. As outras estão cá fora e também vão poder ajudar."



Por sua vez, Diana Gomes comentou a sensação de estar entre as 23 convocadas, em que duas serão preteridas antes do início da prova.



"É uma experiência incrível. Dá muito currículo estar com as mais velhas e com as melhores de Portugal. Vou lutar para ficar entre as 23. Quero aprender com elas e crescer ainda mais", disse a jogadora do Valadares.



O selecionador nacional Francisco Neto ainda pode contar com Carolina Mendes, Cláudia Neto, Amanda Costa e Suzane Pires, todas ausentes devido a compromissos com os clubes.



O campeonato da Europa de futebol feminino tem início em 16 de julho, na Holanda, sendo que Portugal se estreia em 19 de julho, frente à Espanha.