Equipas portuguesas têm jornada negra na UEFA

Mário Aleixo - RTP 20 Out, 2017, 07:42 / atualizado em 20 Out, 2017, 07:42 | Futebol Internacional

Na quinta-feira as derrotas de Sp. Braga e V. Guimarães na Liga Europa juntaram-se aos desaires sofridos, na terça e quarta-feira, por FC Porto, Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, numa jornada europeia em que o quinteto não somou qualquer ponto para o “ranking” da UEFA.



Portugal ocupa o sétimo lugar na tabela da UEFA, cada vez mais longe do sexto classificado que é a Rússia.



Um cenário tão negro para Portugal só se encontra se recuarmos a setembro de 2007.



Há dez anos ainda foi pior para as sete equipas nacionais que se encontravam em competição nas provas da UEFA.



Benfica e Sporting perderam na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto Sp. Braga, Belenenses, Paços de Ferreira, e U. Leiria foram derrotados na primeira mão do “play-off” de acesso à fase de grupos da Taça UEFA. Só o FC Porto averbou um empate frente ao Liverpool.



Nesta altura à frente de Portugal e cada vez mais distantes estão Espanha (1º lugar), Inglaterra (2º), Itália (3º), Alemanha (4º), França (5º) e Rússia (6º).



Atrás de Portugal e até ao 10º lugar situam-se Ucrânia (8º), Bélgica (9º) e Turquia (10º).