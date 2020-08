Éric Abidal deixa cargo de diretor desportivo do FC Barcelona

“O FC Barcelona e Éric Abidal chegaram a acordo para terminarem o contrato que os unia. O clube agradece publicamente a Éric Abidal o seu profissionalismo e dedicação”, refere a nota.



A saída de Abidal acontece quatro dias depois de o FC Barcelona ter perdido por 8-2 com o Bayern de Munique no jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Lisboa.



Na segunda-feira, além da saída do técnico Quique Setién, a direção dos catalães, presidida por Josep Maria Bartomeu, marcou as eleições dos órgãos sociais para o primeiro fim de semana de jogo após 15 de março de 2021.



A imprensa internacional tem apontado o nome do atual selecionador dos Países Baixos e antigo técnico do Benfica, Ronald Koeman, como sucessor, depois de já ter representado os catalães como jogador e como treinador adjunto, então sob a alçada do também holandês Louis van Gaal.