Eric Dier renova com o Tottenham até 2024

“O Eric está no clube há seis anos, ao qual chegou proveniente do Sporting em julho de 2014 e teve uma estreia memorável, ao marcar o golo da vitória no último na primeira jornada de 2014/15, frente ao West Ham”, lembraram os "spurs".



O jogador, que pode alinhar a central ou a médio defensivo e é habitual opção de Mourinho na equipa de Londres, formou-se no Sporting, pelo qual começou a jogar nos infantis, fez toda a formação até aos juniores, saindo para o Everton.



Depois de duas temporadas nos "toffees", por empréstimo, Dier regressou a Lisboa, e na época de 2012/13 já jogou na equipa principal do Sporting, depois de jogar pela formação B.