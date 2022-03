Eriksen marca no regresso após paragem cardiorrespiratório

Também a preparar a presença no Qatar, a Suíça empatou em casa com o Kosovo a um golo, com os visitantes a adiantarem-se Milot Rashica, aos 52 minutos, mas, nove minutos depois, Jordan Lotomba empatou para os helvéticos.Num encontro disputado no Qatar, a Croácia, igualmente apurada para o Mundial2022, derrotou a Bulgária, por 2-1, num encontro decidido na segunda metade do período final.Depois de Duje Caleta-Car ter deixado os croatas em desvantagem numérica aos 63 minutos, os búlgaros adiantaram-se no marcador, aos 69 minutos, por Kiril Despodov.Mesmo com 10 jogadores, a Croácia deu a volta ao marcador, com golos de Luka Modric (76 minutos), de grande penalidade, e Andrej Kramaric (80).