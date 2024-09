Escócia quer "melhor resultado possível" frente à Portugal

O escocês, de 61 anos, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, era o rosto do descontentamento pelas quase duas horas de atraso para chegar ao Estádio da Luz, em Lisboa.



"Esta situação da viagem é difícil de aceitar. Teremos de discutir isso depois do jogo. Neste momento estou concentrado no jogo. Com isto perdemos algumas horas de descanso. Viajaram todos os jogadores convocados. Voamos para um aeroporto mais longe de Lisboa (Beja). Isto foi um pequeno problema que tivemos. Amanhã (domingo) vamos estar preparados", começou por dizer.



Apesar da derrota, por 3-2, com a Polónia, na ronda anterior, Steve Clark considera que a seleção escocesa teve "um bom desempenho", motivo pelo qual salienta que pode surpreender a 'equipa das quinas'.



"Contra Portugal pretendemos um bom resultado. Temos uma boa defesa. Queremos ter um desempenho que seja o melhor possível. Vamos ter uma equipa atacante. Queremos jogar contra as melhores equipas e contra os melhores jogadores. Os nossos jogadores têm de se concentrar contra Portugal e não cometer os mesmos erros que cometeram frente à Polónia", alertou.



Para o médio Ryan Christie, a derrota com a Polónia ainda não foi totalmente digerida, motivo pelo qual a falta de tempo para preparar o jogo com Portugal pode ser benéfica porque, considera, que "é a melhor forma de reagir ao que aconteceu no jogo anterior".



"Temos de dar o nosso melhor, estarmos concentrados em todos os setores do campo. Portugal é uma grande equipa e temos de estar no nosso melhor para lhes poder causar problemas. Vai ser um jogo difícil. Espero conquistar um resultado positivo", concluiu.



A Escócia defronta a seleção portuguesa este domingo, às 19:45 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, que será arbitrado pelo italiano Maurizio Mariani.