Esloveno Matej Jug é o árbitro do Sporting de Braga-Fiorentina

A UEFA divulgou hoje quais os árbitros para a primeira mão do play-off, com Matej Jug, de 42 anos e internacional desde 2007, a arbitrar o jogo de quinta-feira em Braga (17:45), assistido pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Manuel Vidali.



No videoárbitro (VAR) estará o também esloveno Nejc Kajtazovic, coadjuvado por Asmir Sagrković.



O Sporting de Braga discute a qualificação para os ‘oitavos’ da Liga Conferência Europa depois de ter sido relegado da Liga Europa, competição em que terminou o seu grupo em terceiro, atrás dos belgas do Union St.Gilloise e dos alemães do Union Berlim.



Já a Fiorentina tenta a continuidade na terceira prova de clubes da UEFA, após ser segunda classificada na fase de grupos, atrás dos turcos do Basaksehir, que na condição de vencedores tiveram apuramento direto para os ‘oitavos’.



Nessa fase estão já todos os vencedores dos oito grupos e que, além de Basaksehir, são o West Ham, o Villarreal, o Nice, o AZ Alkmaar, o Djurgarden, o Sivasspor e o Slovan Bratislava.



O jogo da segunda mão entre Sporting de Braga e Fiorentina está agendado para 23 de fevereiro, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, e terá início às 20:00 (horas de Lisboa).