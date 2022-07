Espanha apresenta 15 estádios aspirantes na candidatura ibérica ao Mundial2030

A Espanha terá 11 estádios e Portugal três, numa candidatura em que os requisitos da FIFA não são conhecidos, mas em comparação com 2026, devem exigir recintos com capacidades entre os 40.000 e 80.000 espetadores.



"É o projeto de país mais importante que Espanha pode ter nos próximos anos", assinalou hoje o presidente da RFEF, Luís Rubiales, numa cerimónia que decorreu na cidade Desportiva de Las Rozas, em Madrid.



Entre os locais com estádios espanhóis candidatos à organização estão Vigo (Balaídos), Corunha (Riazor), Gijón (El Molinón), Bilbau (San Mamés), San Sebastian (Anoeta), Saragoça (La Romareda), Barcelona (Camp Nou), Cornellà-el Prat (Estádio do Espanyol), Madrid (Santiago Bernabéu e Metropolitano), Valência (Novo Mestalla), Múrcia (Nova Condómina), Sevilha (La Cartuja), Málaga (La Rosaleda) e Las Palmas (Gran Canária).