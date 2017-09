Espanha praticamente apurada para o Mundial, após 3-0 a Itália

Lusa 02 Set, 2017, 22:28 | Futebol Internacional

Destaque ainda, nos jogos de hoje, para o 2-0 da Ucrânia à Turquia, a baralhar bem o grupo I, e para o relançamento do País de Gales no grupo D, ao vencer a Áustria por 1-0 e assistir ao empate da Irlanda na Geórgia, 1-1.



No estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, os pupilos de Julen Lopetegui fizeram o que quiseram do seu principal rival do grupo e chegam a um resultado robusto, 3-0, que até poderia ter sido mais pesado.



Isco, aos 13 e 40, e Alvaro Morata, aos 77, marcaram pela seleção ibérica, que assim se isola no grupo, com 19 pontos contra 16 de Itália, face a quem passa a ter vantagem no confronto direto (empate de 1-1 em Itália).



Ou seja, a Espanha até pode perder um dos três jogos que lhe falta disputar e o calendário é acessível, com deslocações ao Liechtenstein e Israel e receção à Albânia.



Os albaneses venceram Liechtenstein, por 2-0, e viram Israel ser surpreendido em casa pela Macedónia, 1-0. Assim sendo, isolam-se em terceiros, com 12 pontos, e ficam à espera de deslizes de Itália para chegar aos 'play-off'.



O último jogo será justamente um Albânia-Itália, depois de os transalpinos receberem Israel e Macedónia.



Completamente 'embrulhado' ficou o grupo I, mesmo tendo em conta que ainda está por acabar o Croácia-Kosovo, hoje adiado devido à chuva, que tornou impraticável o relvado onde decorria o jogo. Nos jogos finalizados, a Ucrânia derrotou a Turquia, por 2-0, e a Finlândia a Islândia, por 1-0.



A Ucrânia chega ao primeiro lugar, com 14 pontos, e seguem-se com 13 Croácia (um jogo a menos) e Islândia. Com 11 pontos, a Turquia atrasa-se um pouco, mas tem ainda três jornadas para recuperar, se bem que já dependa de terceiros para se apurar ou chegar aos 'play-off'.



No grupo D, o destaque negativo vai para a Irlanda, após o empate 1-1 na Geórgia. Se tivesse vencido, repartia com a Sérvia o comando do grupo, com todas as condições para o ganhar, já que ainda tem de receber a seleção sérvia.



Nos outros jogos do dia, o País de Gales bateu a Áustria, por 1-0, enquanto que a Sérvia triunfou na receção à Moldávia, por 3-0.



A Sérvia comanda o grupo, com 15 pontos, seguida por Irlanda, com 13, e País de Gales, com 11.