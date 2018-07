Espanha revalida título europeu feminino de Sub-19

Lusa Comentários 30 Jul, 2018, 19:32 / atualizado em 31 Jul, 2018, 07:58 | Futebol Internacional

Um golo de María Llompart, aos 80 minutos, na transformação de um livre direto, `selou` o triunfo das espanholas, que já haviam arrebatado a prova em 2004 e 2017 e estavam a disputar a quinta final consecutiva e sexta nas últimas sete edições.

Após os desaires em 2012, 2014, 2015 e 2016, as espanholas bateram em 2017 a França por 3-2, com dois golos nos últimos cinco minutos, e hoje `bisaram`, após um encontro em que dominaram por completo o conjunto germânico.

Antes do golo, as comandadas de Jorge Vilda atiraram nada menos do que quatro bolas aos `ferros` da baliza de Stina Johannes, por Rosa Marquez (40), Eizaguirre (55), Athenea del Castillo (64) e Carla (69).

A Espanha acabou mesmo por marcar e igualou a Suécia no terceiro lugar do `ranking` com três títulos, contra quatro da França e seis da Alemanha, o último em 2011.