Espanha vence Europeu sub-19 feminino ao bater Noruega com golo nos descontos

Aos 90+4 minutos, Júlia Bartel marcou o golo na vitória das espanholas, assistida pela suplente Carla Álvarez.



As norueguesas até começaram melhor, adiantando-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Iris Omarsdottir, mas a Espanha restabeleceu a igualdade ainda na primeira parte, com um tento de Ane Elexpuru, aos 36.



Com este triunfo, na sua nona final, a Espanha sucede à França, vencedora em 2019 (2-1 à Alemanha), e repete os triunfos de 2004, 2017 e 2018, sendo que foi ainda finalista vencida em 2000, 2012, 2014, 2015 e 2016.



Por seu lado, a Noruega, que nunca conquistou o título, somou a quinta derrota em outras tantas finais, repetindo os desfechos de 2001 (2-3 com a Alemanha), 2003 (0-2 com a França), 2008 (0-1 com a Itália) e 2011 (1-8 com a Alemanha).



No ‘ranking’ de vencedores, a Alemanha é líder, com seis títulos, seguida da França, com cinco, enquanto a Espanha isolou-se no terceiro posto, com quatro, contra três da Suécia.