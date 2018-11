Espanhol Paco Alcácer assina pelo Borussia Dortmun até 2023

Lusa Comentários 23 Nov, 2018, 15:38 | Futebol Internacional

“Informámos hoje o FC Barcelona que acionámos a opção de compra [do jogador]”, disse o diretor desportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, acrescentando que o contrato com o avançado espanhol será até 30 de junho de 2023.



O clube não revelou o valor da transação, mas os jornais alemães Kicker e Bild estimam que se situe entre os 21 e os 23 milhões de euros (mais cinco milhões de euros de bónus).



Desde que chegou a Dortmund, o internacional espanhol marcou por nove vezes nos oito jogos oficiais em que participou, num total de 303 minutos, o que corresponde a uma média de um golo a cada 44 minutos.



“O Paco integrou-se rapidamente e tornou-se num pilar da nossa equipa”, disse Michael Zorc, acrescentando que o espanhol foi decisivo em jogos importantes, nomeadamente ao marcar o golo da vitória contra o Bayern Munique (3-2), em 10 de novembro.



Paco Alcácer, de 25 anos, mudou-se no inicio da época, por empréstimo, do FC Barcelona para o Borussia Dortmund, após ter sido remetido para o banco catalão por jogadores como Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé.