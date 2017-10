Espanyol e Deportivo fecham 10.ª jornada com triunfos sobre Bétis e Las Palmas

Lusa 31 Out, 2017, 08:50 | Futebol Internacional

A equipa catalã venceu graças a um golo do médio Gerard Moreno, aos 55 minutos, enquanto a equipa galega surpreendeu o Las Palmas, numa partida em que começou a perder, desde os sete minutos, quando o atacante francês Loic Rémy abriu o marcador.



No entanto, o Deportivo conseguiu operar a reviravolta no marcador, à qual deu início com um 'bis' do médio costa-riquenho Celso Borges, que marcou aos 36 e 54 minutos, completado com o terceiro golo, de penálti, de Lucas Perez.



Com estes resultados, o Espanyol subiu ao 10.º lugar com 13 pontos, o Bétis quedou-se no oitavo com 16, enquanto o Deportivo ascendeu ao 11.º lugar, fugindo da zona de despromoção, e o Las Palmas caiu para abaixo da 'linha de água', em 18.º lugar, com seis pontos.



O FC Barcelona lidera o campeonato com 28 pontos, mais quatro do que o Valência, que é segundo, e mais oito do que o Real Madrid, que perdeu mais três pontos esta jornada no terreno do Girona.