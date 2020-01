Espanyol identifica 12 adeptos implicados nos insultos racistas a Iñaki Williams

O avançado do conjunto basco foi substituído no encontro que terminaria empatado 1-1 sendo que, após sair do campo, um grupo de apoiantes dos anfitriões dirigiu-lhe insultos, imitando sons de macacos.



"Os adeptos devem vir aos jogos para apoiar a sua equipa e não para se meterem com os adversários, sobretudo com insultos racistas que estão completamente desajustados. As pessoas que fazem isso deviam ficar em casa e não vir ao estádio. É uma vergonha que hoje em dia isto ainda aconteça", lamentou o jogador, no final do encontro.



Os 12 implicados estavam fora da zona da claque, sendo que nove são sócios e três compraram bilhete para este encontro.



O Espanyol, que admite a possibilidade de expulsar estes associados, comunicou que vai enviar o relatório à Comissão de Disciplina Social, que tomará medidas após analisar a situação.



O clube catalão vai igualmente ceder os dados às entidades policiais, caso exista alguma responsabilidade penal.



"Temos de acabar com isto", escreveu Iñaki Williams nas redes sociais, horas mais tarde.