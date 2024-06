Javi Puado, com dois golos a fechar a primeira parte, aos 44 e 45+2 minutos, foi o ‘herói’ da formação catalã, que tinha perdido em Oviedo por 1-0, na primeira mão.



O Espanyol, que volta à elite um ano depois, conseguiu o acesso aos play-offs de promoção ao fechar a fase regular da segunda divisão espanhola no quarto lugar, dois acima do Oviedo.



Além do conjunto de Barcelona, estão de volta à Liga espanhola o Leganés e o Valladolid.