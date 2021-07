Espírito Santo estreia-se com empate no Tottenham, Lage com derrota nos Wolves

Ainda privados de várias das principais ‘figuras’, como são os casos dos avançados Harry Kane ou Son, os ‘spurs’ estiveram em vantagem no primeiro encontro particular da pré-época, graças ao golo do jovem Dane Scarlett (17 anos), aos 38 minutos.



No entanto, o Leyton Orient, do quarto escalão do futebol inglês, respondeu no segundo tempo, aos 72 minutos, através do cipriota Ruel Sotiriou, e sentenciou o empate na estreia de Nuno Espírito Santo à frente do Tottenham, que tem estreia marcada na Premier League diante do campeão Manchester City, em 15 de agosto.



Ao mesmo tempo, o Wolverhampton perdia pela margem mínima na visita ao Crewe Alexandra, do terceiro escalão, também na estreia de Bruno Lage, que substituiu precisamente Espírito Santo no comando dos ‘wolves’.



O único golo foi assinado por Christopher Long, aos 53 minutos, num encontro no qual Francisco Trincão e Fábio Silva foram os únicos jogadores portugueses a alinhar pelo Wolverhampton, que voltou a contar com o mexicano Raúl Jiménez, afastado dos relvados há quase oito meses, depois de ter sofrido uma fratura craniana em novembro do ano passado.



Na primeira jornada da Liga inglesa, os ‘wolves’ vão defrontar o Leicester, em 14 de agosto.



Por outro lado, o lateral esquerdo Nuno Tavares (ex-Benfica) estreou-se da melhor forma pelo Arsenal, marcando, de pé direito, o primeiro golo dos londrinos no empate 2-2 com os escoceses do Rangers.